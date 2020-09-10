Тихановская назвала условие возвращения в Белоруссию

https://static.news.ru/photo/fbb35992-f415-11ea-bcb9-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: svetlanatihanovskaya2020/facebook.com

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская вернётся в Белоруссию, как только будет чувствовать себя в безопасности. Об этом она заявила в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

Я очень хочу вернуться домой, я люблю свою страну. Тем не менее я не чувствую себя в безопасности там, вы видите, что там происходит... Я должна находиться в чужой стране, но как только решу, что я и мои дети будут в безопасности, вернусь в Белоруссию, — приводит её слова РИА Новости.

Она также отметила, что пока рано говорить о том, какой путь развития выберет Белоруссия — российский или европейский. Для начала страна, по её словам, должна выйти из политического кризиса. При этом Тихановская не исключила, что республика пойдёт по своему пути без оглядки на Европу и Россию.

Мы не будем ссориться ни с Россией, ни с Европой, США и НАТО. Мы выступаем за хорошие отношения со всеми государствами, — подытожила она.

В то же время Тихановская подчеркнула, что белорусам нужно помнить о дружбе с РФ, но при этом нельзя разрывать отношения ни с Востоком, ни с Западом.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Ранее Тихановская записала обращение к россиянам, в котором призвала не верить российской пропаганде происходящего в республике и «не поддаваться влиянию лжи». Она отметила, что протесты никогда не были нацелены против России. По её словам, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко сфальсифицировал результаты выборов и удерживает власть путём «подавления протестующих», писал NEWS.ru.