«Не верьте пропаганде»: Тихановская обратилась к россиянам

https://static.news.ru/photo/4943f2a6-f269-11ea-8765-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: svetlanatihanovskaya2020/facebook.com

Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала обращение к россиянам, в котором призвала не верить российской пропаганде происходящего в республике и «не поддаваться влиянию лжи». Она отметила, что протесты никогда не были нацелены против России.

Не верьте пропагандистским СМИ и политикам, которые утверждают обратное. Очень важно не испортить отношения между нашими народами, — подчеркнула Тихановская.

По её словам, к выборам 2020 года Лукашенко подошёл без единого шанса на переизбрание. В этой ситуации он выбрал единственную тактику — не допускать к выборам независимых кандидатов, бросать их в тюрьмы и выдворять из страны. Она отметила, что Лукашенко сфальсифицировал результаты выборов и удерживает власть путём «подавления протестующих».

Есть случаи, когда на двух соседних участках результаты прямо противоположные — на одном 90% за Тихановскую, на другом 90% за Лукашенко — что противоречит здравому смыслу, — пояснила она.

Тихановская перечислила основные требования белорусского народа, среди которых — уход Лукашенко, проведение честных выборов и освобождение политзаключённых.

Тихановская считает, что в информационном поле вокруг событий действует «российская пропаганда». По её словам, важно не поддаваться влиянию лжи и сохранить хорошие отношения между братскими народами.

Народы Белоруссии и России всегда были близкими соседями и друзьями. Я уверена, что останутся такими и впредь, — подытожила она.

Видео опубликовано в телеграм-канале «Пул первой».

В Белоруссии на протяжении почти месяца проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы.

Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко допустил, что «немного пересидел» в президентском кресле. При этом заявил, что только он сейчас может защитить белорусов.