Bloomberg: планы России поставить КНР в зависимость от газа не сбудутся

На Западе высказывают опасения, что Россия может оказывать давление на страны с помощью трубопроводов, однако ситуация с «Северным потоком — 2» в Европе не может быть создана в КНР, об этом говорится в материале Bloomberg. По мнению автора Дэвида Фиклинга, Китай не будет зависеть от российского газа, поскольку он занимает более прочные позиции, чем Европа.

Москва хочет получить рычаги воздействия на КНР, такие, какие она имеет сейчас в Европе. Однако Китай примет все меры, чтобы не допустить этого, — говорится в статье.

По словам автора материала, Россия и Китай активно обсуждают трубопровод «Сила Сибири — 2», по которому в КНР планируется поставлять 55 млрд кубометров газа. При этом если «Северный поток — 2» в Европе представляют как угрозу, то о «Силе Сибири — 2» говорится исключительно в позитивном ключе.

Если демократические страны считают «Северный поток — 2» угрозой для себя, то «Силу Сибири — 2» представляют как нечто вроде брачного предложения, которое ещё больше сблизит два авторитарных государства, — пишет Фиклинг.

Он отметил, что после строительства проекта в Азии Россия получит новый газовый рынок как альтернативу Европе. Но Пекин также имеет альтернативу, в том числе это «зелёный» водород. По словам автора, у КНР имеются крупные мощности по производству электролизеров, разлагающих воду на молекулы водорода и кислорода, что даёт стране серьёзное преимущество. Кроме того, в доле китайского газового рынка заинтересован ряд стран, в том числе Катар и Австралия.

Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт не исключила приостановку проекта «Северный поток — 2» в случае обострения конфликта на Украине. По её мнению, необходимо «использовать весь набор средств, который есть».