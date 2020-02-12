https://static.news.ru/photo/eca12642-4d93-11ea-8aba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поправки в Конституцию России были инициированы президентом Владимиром Путиным из-за провала его планов создания Союзного государства с Белоруссией. Об этом пишет издание Bloomberg, отмечая, что теперь российский лидер приступает к реализации своего плана «Б».

Путин видит себя мировым лидером, и ему очень трудно отмежеваться от роли президента, — заявил изданию экс-советник Кремля Глеб Павловский.

Чтобы сохранить власть в своих руках, Путин сначала пытался договориться с Минском. Соглашение с Белоруссией позволило бы ему обойти ограничения президентских сроков, и он мог бы стать во главе нового Союзного государства. Однако переговоры с Лукашенко, по всей видимости, закончились безрезультатно, и президент воспользовался запасным планом, в частности решил внести поправки в Конституцию и усилить роль Госсовета, главой которого он впоследствии останется.

События последних дней, а именно отказ России сделать Белоруссии скидку на нефть, являются расплатой Лукашенко за отказ, отмечают эксперты. По их мнению, поставки нефти из РФ могут вообще прекратиться, если Минск не разрешит белорусским НПЗ покупать российскую нефть по рыночным ценам.

Издание напоминает, что в декабре 2019 года Лукашенко обмолвился, что Путин однажды предложил ему работу в парламенте при условии объединения стран. По словам белорусского лидера, он ответил отказом.

Я не участвую в этом и никогда не буду участвовать. Я сказал это вашему президенту. Мне не нужно, чтобы кто-нибудь давал мне пост в парламенте России, даже если меня осудят и доставят туда в наручниках! — заявил тогда белорусский лидер.

Ранее, как писал NEWS.ru, Bloomberg сообщил о ставке Путина на Мишустина перед выборами в Госдуму. Опрошенные агентством источники заявили, что в Кремле рассчитывают на повышение уровня жизни населения в преддверии парламентских выборов, улучшение основных экономических показателей и рост ВВП.