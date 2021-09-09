«Ближе Белоруссии никого нет»: в ГД оценили переговоры Лукашенко и Путина

Ближе страны, чем Белоруссия, для России нет на карте мира, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы (ГД) Валерий Селезнёв, оценивая переговоры лидеров двух государств Владимира Путина и Александра Лукашенко, прошедших 9 сентября. Парламентарий назвал «крайне позитивной» любую интеграцию с таким соседом.

У нас всегда были особые отношения и особые цены на те товары, которые покупает у нас Минск — наш дружественный сосед. У нас товарооборот с Белоруссией очень большой, если брать отдельно каждую страну Европы, то ни одна таким товарооборотом похвастаться не может. Естественно, мы должны беречь товарооборот. Сейчас спотовые цены на газ в Европе доходят до $700 за тысячу кубов. Но так было не всегда, стоимость может опуститься, — резюмировал политик.

Накануне Путин по итогам переговоров с Лукашенко рассказал, какие вопросы об интеграции удалось согласовать. Ими оказались все 28 программ по Союзному государству. Он добавил, что интеграция России и Белоруссии будет способствовать увеличению количества совместных предприятий. Также лидеры двух стран предусмотрели создание единого рынка нефти и нефтепродуктов, договор о едином рынке электроэнергии.

Ранее стало известно, что Владимир Путин назвал переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко конструктивными. Встреча лидеров двух стран прошла 9 сентября в Москве и продолжалась около трёх часов. Лукашенко отметил, что переговоры были предельно честными и носили конструктивный характер.