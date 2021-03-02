Бился Роскомнадзор с Twitter

Наше надзорное ведомство грозит заграничной соцсети неминуемыми карами. И всё потому, что, несмотря на сформулированные ещё в 2017 году претензии, от Тwitter, что называется, ни ответа ни привета. Притом, что Роскомнадзор чётко сформулировал свои достаточно серьёзные претензии. От социальной сети потребовали удалить примерно три тысячи различных текстов, содержащих пропаганду наркотиков и способы их применения, сценарии разного рода самоубийств. Наконец, речь шла об откровенной порнографии, включая детскую.

Но время шло, а Twitter даже не удостаивал наших инспекторов вниманием, практически никак не реагируя на предъявленные претензии. Теперь Роскомнадзор решил перейти к более решительному давлению, грозя социальным супостатам составлением административных протоколов, обращением в суд и реальными штрафами, которые могут колебаться от 800 тысяч до 8 млн. Естественно, рублей.

В принципе, для такой мощной системы как Twitter подобный штраф что слону дробина. Это-то при огромных рекламных оборотах компании. Но борьба с Twitter наших деятелей, ратующих за соблюдение российских законов и чистоту информационного поля от разного рода извращений, чем-то напоминает поединок известного рыцаря без страха и упрёка с ветряными мельницами.

Действительно, в России нет ничего, что реально связывало бы её с организационными структурами соцсети, с помощью которой общаются с миром крупнейшие политические деятели. На нашей территории нет никакого конкретного представительства компании или хотя бы уполномоченных ею лиц, нет никакой собственности или чего иного материального, против чего могло быть обращено предполагаемое взыскание штрафа. А значит, получается, что для Роскомнадзора Twitter остаётся абсолютно неуловимым в плане наказаний.

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Нет, можно, конечно, посылать грозные бумаги в его штаб-квартиру, обращаться по разным административным линиям. Но в ответ получить лишь вежливый кивок головы: мол, вашу позицию приняли к сведению. Есть, в принципе, ещё один потенциальный рычаг воздействия на любую социальную сеть — перекрытие ручейка поступающей рекламы. Реклама в прямом смысле — двигатель Twitter, но в этой сфере российские позиции практически нулевые.

Так что очередное грозное «китайское» предупреждение Роскомнадзора выглядит чем-то вроде попытки пригрозить пальчиком. И, естественно, возникает вопрос, а ради чего тогда все эти усилия? Во-первых, вода камень точит. И популярная социальная сеть нарушает не только российские, но и американские законы. А обращение наших представителей — это попытка в целом обратить внимание на негативную тенденцию.

Мы же помним, сколько шума было вокруг неудачных попыток приструнить Telegram Павла Дурова. В конце концов с существованием этой сети у нас не только смирились, но и активно её используют на всех уровнях. А не так давно сам Дуров исключил аккаунты, на которых содержались адреса наших силовиков. Так что разумный компромисс всегда возможен.

Наконец, у нас не прекращаются разговоры о создании абсолютно автономного Интернета, который позволял бы в том числе суверенно фильтровать информацию, поступающую из-за границы. А нынешние претензии Роскомнадзора можно рассматривать в качестве активного пополнения досье аргументов в пользу такого решения. Пока такой вопрос в практической плоскости не стоит. Но кто знает, что будет уже завтра.