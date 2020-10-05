Биллингсли заявил о прогрессе в переговорах США и РФ по ядерным вооружениям

https://static.news.ru/photo/d715050c-0795-11eb-a23b-fa163e074e61_660.jpg Маршалл Биллингсли Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил о достижении «важного прогресса» в переговорах с Москвой по контролю над ядерным оружием.

Такое заявление политик сделал после прошедшей в Хельсинки встречи с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.

Спасибо президенту [Финляндии Саули] Ниинистё и замечательному народу Финляндии за щедрое гостеприимство в проведении таких ключевых американо-российских переговоров по контролю над ядерными вооружениями. Важный прогресс, — говорится в сообщении Биллингсли в Twitter.

Thank you to President @niinisto and the wonderful people of Finland for their generous hospitality in hosting such pivotal US-Russia nuclear arms control negotiations. Important progress. pic.twitter.com/AfalM7bfMH — Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) October 6, 2020

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) остаётся единственным действующим соглашением между Москвой и Вашингтоном об ограничении вооружений. Документ перестанет действовать после 5 февраля 2021 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Рябков и Маршалл Биллингсли обсудили в Хельсинки перспективы двустороннего взаимодействия по контролю над вооружениями. В сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства отмечалось, что состоялся обмен оценками относительно состояния дел и дальнейших перспектив на треке двустороннего взаимодействия по контролю над вооружениями.