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Биллингсли заявил о прогрессе в переговорах США и РФ по ядерным вооружениям

08:31, 06 октября 2020 11
Маршалл Биллингсли Маршалл Биллингсли Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил о достижении «важного прогресса» в переговорах с Москвой по контролю над ядерным оружием.

Такое заявление политик сделал после прошедшей в Хельсинки встречи с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.

Спасибо президенту [Финляндии Саули] Ниинистё и замечательному народу Финляндии за щедрое гостеприимство в проведении таких ключевых американо-российских переговоров по контролю над ядерными вооружениями. Важный прогресс, — говорится в сообщении Биллингсли в Twitter.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) остаётся единственным действующим соглашением между Москвой и Вашингтоном об ограничении вооружений. Документ перестанет действовать после 5 февраля 2021 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Рябков и Маршалл Биллингсли обсудили в Хельсинки перспективы двустороннего взаимодействия по контролю над вооружениями. В сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства отмечалось, что состоялся обмен оценками относительно состояния дел и дальнейших перспектив на треке двустороннего взаимодействия по контролю над вооружениями.

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