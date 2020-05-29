Берлин введёт санкции против причастных к хакерской атаке на Бундестаг

https://static.news.ru/photo/272ed9d0-a195-11ea-b589-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Берлин запустит процедуру принятия санкций Евросоюза против лиц, которые, по мнению Германии, ответственны за хакерскую атаку на Бундестаг.

Об этом сообщили в МИД ФРГ.

Генеральная прокуратура ФРГ объявила в международный розыск гражданина РФ Дмитрия Бадина по подозрению в участии в кибератаке на сети бундестага в 2015 году. Немецкие правоохранительные органы полагают, что Бадин является членом хакерской группы Fancy Bear, за которой якобы стоит ГРУ. Предполагаемого российского хакера также разыскивают агенты Федерального бюро расследований США.

Как ранее писал NEWS.ru, посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали для беседы в немецкое внешнеполитическое ведомство из-за дела о хакерской атаке на бундестаг.