Байден обвинил Трампа в снижении доверия к США в мире

https://static.news.ru/photo/f319bdd4-0f78-11eb-a306-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Просчёты администрации президента США Дональда Трампа во внешней политике привели к тому, что уровень доверия к Соединённым Штатам в мире снизился, считает кандидат от демократов в президенты США Джо Байден.

Такое заявление политик сделал на предвыборном мероприятии в Филадельфии, отвечая на вопрос об отношении к внешней политике администрации действующего президента, передаёт ТАСС.

Мы оказались изолированы в мире, как никогда прежде. Наши союзники оказались в одиночестве. Принцип «Америка — прежде всего» завёл Америку в одиночество, — сказал Байден.

Как считает кандидат в президенты, Ирану хватает ядерных материалов для производства бомбы, а ракетный арсенал КНДР увеличился. Он также отметил, что согласно опросу жителей разных стран, уровень доверия Трампу оказался ниже, чем президенту РФ Владимиру Путину и главе КНР Си Цзиньпину.

Вашингтонский исследовательский центр Пью провёл опрос среди 13,2 тыс. человек в 13 странах. Согласно исследованию, 23% его участников относятся к российскому лидеру с доверием, 19% составляет рейтинг доверия Си Цзиньпину, 16% респондентов - Трампу. Самый высокий рейтинг, согласно опросу, у канцлера Германии Ангелы Меркель. Следом за ней идут президент Франции Эмманюэль Макрон с 64% и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с 48%.

Я бы сказал, что мы в настоящий момент находимся в меньшей безопасности, чем раньше. <...> Убедитесь сами, нам уже не очень доверяют в мире,- прокомментировал Байден.

Выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года.

Как писал NEWS.ru ранее, в США опубликован компромат на кандидата в президенты Джо Байдена. А точнее, его сына Хантера, который ранее входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma.