Американский посол посетил российский МИД

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Американский посол в России в четверг, 15 апреля, посетил Министерство иностранных дел РФ. Представителя дипломатической миссии вызвали в ведомство из-за санкций, введённых официальным Вашингтоном в отношении Москвы.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден подписал указ о введении новых ограничительных мер против России «за действия её правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США».

Америка, согласно документу, выслала десять российских дипломатов, признала СВР виновной в кибератаке через SolarWinds, ввела санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с вмешательством в выборы президента в Штатах, а также в отношении пяти физических лиц и трёх компаний по Крыму и руководителей управлений ФСБ и СК по полуострову.

Автомобиль американского посольства с флагом США заметили возле здания российского внешнеполитического ведомства. А точнее - около нового корпуса министерства, где проводятся брифинги.

Как правило. дипломаты уезжают от основного здания МИД, однако посол США решил не следовать этой традиции, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, новые антироссийские санкции, введённые Белым домом, повышают конфронтационный градус в российско-американских отношениях. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.