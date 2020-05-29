Политика

Абрамов назначен замруководителя Федерального агентства по делам молодёжи

22:04, 29 мая 2020
Фото: Росмолодежь/vk.com

Павел Абрамов стал новым заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодёжи. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Назначить Абрамова Павла Владимировича заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодёжи, — говорится в распоряжении.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Абрамов занимал должность начальника финансово-экономического управления в Росмолодёжи.

Как писал NEWS.ru, бывшая заместитель руководителя Росмолодёжи Екатерина Драгунова получила должность в мэрии Москвы. Приказ о её назначении подписал мэр столицы Сергей Собянин. Контракт с чиновницей заключён на весь срок полномочий действующего градоначальника.

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