Абрамов назначен замруководителя Федерального агентства по делам молодёжи

Павел Абрамов стал новым заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодёжи. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Назначить Абрамова Павла Владимировича заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодёжи, — говорится в распоряжении.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Абрамов занимал должность начальника финансово-экономического управления в Росмолодёжи.
Как писал NEWS.ru, бывшая заместитель руководителя Росмолодёжи Екатерина Драгунова получила должность в мэрии Москвы. Приказ о её назначении подписал мэр столицы Сергей Собянин. Контракт с чиновницей заключён на весь срок полномочий действующего градоначальника.
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