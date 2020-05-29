Абрамов назначен замруководителя Федерального агентства по делам молодёжи

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что попытки США устрашить Россию, отправляя бомбардировщики к её границам, безрезультатны.

Об этом он сказал РИА Новости, комментируя перехват истребителями ВКС РФ американских военных самолётов над Чёрным и Балтийским морями. По его словам, своими действиями они «подставляют своих европейских союзников». Джабаров...