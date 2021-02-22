«А вы гадали!»: младший сын Лукашенко покатался с Путиным на лыжах

https://static.news.ru/photo/987af89e-754d-11eb-899b-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Коля покатался с президентом России Владимиром Путиным на лыжах. Он приехал в Сочи на переговоры двух лидеров с отцом.

Видео того, как российский президент проводит время в компании наследника Лукашенко, появилось в Telegram-канале «Пул Первого».

«Ты только можешь с Владимиром Владимировичем посоревноваться. Но наверное, не догонишь»: А вы гадали, приехал Коля в Сочи или нет? — гласит подпись к ролику.

Лидеры России и Белоруссии так уже катались на горных лыжах в 2019 году. И тогда с ними был младший сын Лукашенко Коля. В этот раз на один из склонов главы государств поднялись на снегоходах. Лукашенко вырвался было вперёд, но уже на самом спуске его обогнал Путин. За президентами наблюдали отдыхающие на Красной Поляне, которым лидеры помахали руками.

Сам Лукашенко в интервью не раз говорил о том, что Владимир Путин хорошо относится к его сыну, который практически «вырос у него на глазах». Своего младшего наследника белорусский президент растит сам, его же прочит в будущем на пост президента.

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко длилась свыше шести часов. Российский и белорусский президенты обсудили экономическую тематику и совместную борьбу с пандемией коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину корзину белорусских продуктов. Глава РФ получил несколько видов белорусских сыров, хамон и другие мясные изделия.