Золотые борьба с боксом и прорыв в лёгкой атлетике: итоги дня на Олимпиаде

По итогам очередного соревновательного дня Олимпиады в Токио россияне добавили в копилку две золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. Победы на счету боксера Альберта Батыргазиева и борца-вольника Заура Угуева, а прыгунья с шестом Анжелика Сидорова взяла для россиян первую медаль в лёгкой атлетике. Рассказываем подробнее о главных событиях дня.

Торжество волейбола

Начался день с шикарного матча в исполнении российских волейболистов, которые, как и в финале лондонской Олимпиады 2012 года, встречались с грозной сборной Бразилии. На этот раз судьба свела команды в полуфинале, но от этого матч получился не менее ярким. Было место и сумасшедшему камбэку в третьей партии, где бразильцы вели 20:12, но упустили преимущество и позволили россиянам сделать счёт 2:1 по сетам в свою пользу.

Именно этот момент предсказуемо стал переломным в матче. В четвёртой партии россияне захватили лидерство и не отпускали его до самого конца. Очень важные атаки в набранные очки воплотил вожак российской команды Максим Михайлов, да и остальные парни был под стать олимпийскому чемпиону, который с 22 очками стал самым результативным игроком матча. В финале наша команда будет считаться фаворитом, но расслабляться нельзя. Нужно сыграть так же, как с Бразилией, после чего можно будет спокойно наслаждаться триумфом.

К сожалению, добраться до решающего матча на Олимпиаде не удалось российским ватерполисткам. Команде достался очень серьёзный соперник в лице США, но лёгкой прогулки у американок не получилось. Россиянки даже ушли на перерыв с преимуществом в счёте, но на концовку сборной России не хватило. Американки показали высокий класс и сделали финишный рывок, который позволил им одержать победу со счётом 15:11. Однако за волю к победе россиянки всё равно достойны самых теплых слов.

До решающего матча Олимпиады добрались и Вячеслав Красильников с Олегом Стояновским, которые в полуфинале сломили сопротивление Шерифа Юнусса и Ахмеда Тиджана из Катара. Матч уложился в две партии, россияне были не то, чтобы на голову сильнее соперника, но в решающие моменты сыграли более точно и классно. Это первый финал в истории российского пляжного волейбола!

Оттолкнуться от дна

Анжелика Сидорова Li Ming/XinHua/Global Look Press

Для поклонников российской лёгкой атлетики просмотр нынешней Олимпиады — тяжёлое испытание. До сегодняшнего дня ни у кого из представителей сборной России в этом виде спорта не было даже полушанса зацепиться за медаль, но прыгунья с шестом Анжелика Сидорова практически в прямом смысле слова оттолкнулась от дна, на котором оказалась российская лёгкая атлетика, и завоевала первую медаль для сборной, заняв второе место.

Тем, кто не видел соревнований, этот результат может показаться грандиозным успехом, но как же близка была Сидорова к золоту! Россиянка стала единственной спортсменкой, взявшей первые три высоты с первой попытки, но на отметке 4,90 что-то сломалось. Сидорова дважды сорвала прыжки, затем перенесла попытку на 4.95, но и с этой высотой не справилась.

Золото ушло лидеру мирового сезона американке Кэти Нажотт, которая еле-еле преодолевала стартовые высоты, но затем распрыгалась и взяла недостижимые для Сидоровой 4,90. Несмотря ни на что, россиянку можно только поздравить с медалью Олимпиады.

Золотой актив

Долгожданная золотая медаль пришла к сборной России в боксе. Отличился Альберт Батыргазиев, который провёл отличный финальный поединок против американца Дьюка Рэгана в весовой категории до 57 килограммов. Россиянин, который очень на тоненького преодолел четвертьфинал и полуфинал, на этот раз решил избавить болельщиков от употребления успокоительных и доминировал с первой по последней секунды боя.

У судей не было шансов оставить Батыргазиева без победы, а Рэган после объявления результатов поднял руку соперника вверх и указал на того пальцем, демонстрируя, что полностью согласен с результатом. Достойный поступок настоящего спортсмена, которому стоит поучиться некоторым другим представителям сборной США.

Заур Угуев Wang Yuguo/XinHua/Global Look Press

Второе золото дня завоевал борец-вольник Заур Угуев, выступавший всё в той же весовой категории до 57 килограммов. Россиянин также очень валидольно провёл предыдущие бои, но к решающей встрече собрался. Угуев методично набирал очки в схватке с индийцем Рави Кумаром Дахией, не позволяя тому перехватить инициативу. Последние же 20 секунд поединка имевший преимущество россиянин, стоя на месте, методично удерживал соперника, который пытался провести хоть какой-то приём. Попытки эти оказались тщетными, а Угуев бросился в объятия тренеров. Есть 16-е золото сборной России на этих Играх!

По бронзовой медали принесли сборной России боксёр Глеб Бакши и борец-вольник Артур Найфонов. Первый почти без шансов проиграл в полуфинале боксёрского турнира бразильцу Эберту Консейсану, но по регламенту турнира автоматически стал обладателем бронзы.

В борьбе же за третье место приходится сражаться в отдельном поединке, и Найфонов справился с этой задачей. Российский спортсмен провёл очень тяжёлый, тягучий и не самый зрелищный поединок с выступающим за Узбекистан дагестанцем Жавраилом Шапиевым, и взял верх над соперником с футбольным счетом 2:0.