Журова оправдала методичку с запретами для олимпийцев

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова одобрила запрет для российских спортсменов комментировать ряд политических вопросов на Олимпиаде в Токио. Как рассказала она в беседе с «Царьградом», часто за такими вопросами стоит провокация.

В методичке от Олимпийского комитета, в частности, указывается, что на вопросы о Крыме, допинговых скандалах, Донбассе или нейтральном статусе русских атлетов необходимо произносить универсальное No Comments.

Журова считает, что подобные методички современным олимпийцам необходимы. По её словам, когда она была за рубежом в коммерческой команде в 1999 и 2000 году, её также инструктировали, как отвечать на вопросы журналистов.

В Советском Союзе были такие инструкции, и нас, уже прошедших ту школу, уже инструктировать не надо было. Мы с этим родились. В СССР нас всему этому учили с детства: как отвечать, как на провокации реагировать. Но это поколение уже ушло из спорта. Новое поколение нуждается, видимо, в каких-то рекомендациях, — пояснила депутат.

Ранее Олимпийский комитет России направил участникам соревнований, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, рекомендации по ответам на неудобные вопросы. В частности, спортсменам рекомендовано воздержаться от вопросов, связанных с политикой, объясняя, что спорт вмешивать нельзя. Про движение Black Lives Matter (BLM) стоит отмечать, что это личное дело каждого, вопросы о Крыме и Донбассе и вовсе лучше не обсуждать. С харассментом российские спортсмены не сталкивались, а на вопросы относительно запрета выступать под национальной символикой предложено отвечать, что участники Олимпиады в любом случае представляют родину, но им хотелось бы услышать гимн страны.

В Кремле такие рекомендации поддержали. Однако, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, россияне самостоятельно решат, пользоваться ли предложением ОКР или нет.