Женская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал ОИ вслед за мужской

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Женская сборная России по баскетболу 3×3 вышла в финал Олимпийских игр — 2020 в Токио.

В полуфинальном матче россиянки выиграли у сборной Китая со счётом 21:14. В финальном поединке российская команда сыграет против сборной США. Встреча начнётся в 15:55 мск.

Ранее в среду в финал вышла мужская сборная России по баскетболу 3х3. За золото они поборются с командой Латвии.

Также в среду российские пловцы Мартин Малютин, Иван Гирёв, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк завоевали серебряные медали в мужской эстафете 4×200 метров.