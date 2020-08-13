Юная ученица Плющенко выполнила тройной риттбергер

Тренерский штаб Евгения Плющенко поделился видео с тренировки 11-летней Софьи Титовой, которая выполнила тройной риттбергер.
Ученица отработала прыжок вместе с двукратным олимпийским чемпионом в одиночном фигурном катании.
Доброе утро! Всем хорошего настроения и продуктивного нового дня. Рабочие моменты. София Титова с тренером Евгением Плющенко. Корректируем тройной риттбергер, — говорится в подписи к ролику.
Ранее NEWS.ru писал, академия Плющенко опубликовала видеозапись с тренировки 12-летней фигуристки Вероники Жилиной. Юная спортсменка перешла к фигуристу из группы Этери Тутберидзе.
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