Юная ученица Плющенко выполнила тройной риттбергер

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Вернувшийся в Белоруссию метатель молота Николай Башан, тренировавшийся в России и выступавший за сборную страны, перечислил минусы российской жизни.

По его словам, он всегда понимал, что не будет жить в РФ. Это не страна для жизни. Суета, какая-то озлобленность, напряжение. Там — муравейник, — заявил 27-летний спортсмен. Башан считает,...