Ягудин высмеял Плющенко, сравнив его академию с пони

https://static.news.ru/photo/1088c626-0de9-11eb-a0cb-fa163e074e61_660.jpg Алексей Ягудин Фото: alexei.yagudin/instagram.com

Олимпийский чемпион в мужском фигурном катании Алексей Ягудин высмеял бесконечную войну между группами тренеров Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. Конфликт произошёл на фоне переходов спортсменов к «Ангелам Плющенко» из академии «Самбо-70».

Экс-фигурист на своей странице в Instagram опубликовал видеоролик разговора лошади («Самбо-70») и пони («Ангелы Плющено»).

Плющенко не смог обойти стороной самодеятельность Ягудина и саркастически отреагировал, поставив тому пятёрку. В комментарии под публикацией он также попросил отметить его в следующий раз, так как о ролике узнал не от первоисточника.

После этого между экс-фигуристами началась перепалка. Ягудин в очередной раз зацепил коллегу словами о трансферах.

Женек, спасибо за пятерку! Но у меня другой учитель. Да и я старенький. Уже не переманишь, — ответил Ягудин.

Леха, да куда же тебя... Хотя... Если только администратором или лучше, наверное, аниматором?! В принципе, я не против!!! — продолжил Плющенко.

Ты точно не против? Твой голос точно решающий? — задался вопросом Ягудин.

Фигуристка Александра Трусова, выступающая в группе Евгения Плющенко, выиграла второй этап Кубка России по фигурному катанию в соревнованиях женщин, ранее писал NEWS.ru.