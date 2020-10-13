Ягудин высмеял Плющенко, сравнив его академию с пони

Олимпийский чемпион в мужском фигурном катании Алексей Ягудин высмеял бесконечную войну между группами тренеров Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. Конфликт произошёл на фоне переходов спортсменов к «Ангелам Плющенко» из академии «Самбо-70».
Экс-фигурист на своей странице в Instagram
Плющенко не смог обойти стороной самодеятельность Ягудина и саркастически отреагировал, поставив тому пятёрку. В комментарии под публикацией он также попросил отметить его в следующий раз, так как о ролике узнал не от первоисточника.
После этого между экс-фигуристами началась перепалка. Ягудин в очередной раз зацепил коллегу словами о трансферах.
Женек, спасибо за пятерку! Но у меня другой учитель. Да и я старенький. Уже не переманишь, — ответил Ягудин.
Леха, да куда же тебя... Хотя... Если только администратором или лучше, наверное, аниматором?! В принципе, я не против!!! — продолжил Плющенко.
Ты точно не против? Твой голос точно решающий? — задался вопросом Ягудин.
Фигуристка Александра Трусова, выступающая в группе Евгения Плющенко, выиграла второй этап Кубка России по фигурному катанию в соревнованиях женщин, ранее писал NEWS.ru.
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