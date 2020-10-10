Александра Трусова обыграла Камилу Валиеву на Кубке России 

Фигуристка Александра Трусова, выступающая в группе Евгения Плющенко, выиграла второй этап Кубка России по фигурному катанию в соревнованиях женщин. Турнир проходит в Москве.
Спортсменка по итогам короткой и произвольной программ показала результат 240,59 балла. Второе место заняла Камила Валиева (233,70), третьей стала Дарья Усачёва (233,20).
Третий этап Кубка России пройдёт в Сочи с 23 по 27 октября.
Ранее NEWS.ru писал, что фигурист Артём Ковалёв, представляющий академию Евгения Плющенко, выиграл второй этап Кубка России по фигурному катанию в соревнованиях мужчин.
Спортсмен по итогам короткой и произвольной программ показал результат 255,82 балла. Второе место занял Александр Самарин (253,10), третьим стал Пётр Гуменник (249,46).
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен