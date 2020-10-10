Ученик академии Плющенко выиграл второй этап Кубка России

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Фигуристы Аннабель Морозова и Андрей Багин выиграли соревнования в танцах на льду на втором этапе Кубка России, проходящем на арене «Мегаспорт» в Москве.

За прокат произвольной программы спортсмены получили 120,97 балла. Суммарный результат Аннабель и Андрея составил 198 баллов. На втором месте дуэт Екатерины Мироновой и Евгения Устенко (149,56 балла). Третьими стали Софья...