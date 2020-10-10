Ученик академии Плющенко выиграл второй этап Кубка России

Фигурист Артём Ковалёв, представляющий академию Евгения Плющенко, выиграл второй этап Кубка России по фигурному катанию в соревнованиях мужчин. Турнир проходит в Москве.
Спортсмен по итогам короткой и произвольной программ показал результат 255,82 балла. Второе место занял Александр Самарин (253,10), третьим стал Пётр Гуменник (249,46).
Ранее Артём Ковалёв стал победителем первого этапа Кубка России в Сызрани.
Третий этап Кубка России пройдёт в Сочи с 23 по 27 октября.
Ранее NEWS.ru писал, что фигуристы Аннабель Морозова и Андрей Багин выиграли соревнования в танцах на льду на втором этапе Кубка России, проходящем на арене «Мегаспорт» в Москве.
За прокат произвольной программы спортсмены получили 120,97 балла. Суммарный результат Аннабель и Андрея составил 198 баллов.
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