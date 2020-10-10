Морозова и Багин победили в танцах на льду на втором этапе Кубка России

https://static.news.ru/photo/5c2dd07a-0bbf-11eb-9324-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристы Аннабель Морозова и Андрей Багин выиграли соревнования в танцах на льду на втором этапе Кубка России, проходящем на арене «Мегаспорт» в Москве.

За прокат произвольной программы спортсмены получили 120,97 балла. Суммарный результат Аннабель и Андрея составил 198 баллов.

На втором месте дуэт Екатерины Мироновой и Евгения Устенко (149,56 балла). Третьими стали Софья Карташова и Илья Карпов, получившие 130,15 балла.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за травмы партнёрши танцевальный дуэт Виктория Синицина — Никита Кацалапов снялся с соревнований.

Третий этап Кубка России пройдет в Сочи с 23 по 27 октября.