Синицина и Кацалапов не смогли закончить прокат на Кубке России

https://static.news.ru/photo/f16c0356-0bbe-11eb-be9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танцевальный дуэт Виктория Синицина — Никита Кацалапов снялся со второго этапа Кубка России по фигурному катанию.

Спортсмены не смогли закончить произвольный танец и прервали выступление из-за травмы Синициной. После ритм-танца дуэт заработал 89,52 балла и занимал предварительное первое место.

Накануне, 10 октября, воспитанница Этери Тутберидзе 14-летняя Камила Валиева заняла первое место по итогам короткой программы в женском одиночном разряде с результатом в 85,10 балла. Как передавал NEWS.ru, решение судей вызвало недовольство публики в московском «Мегаспорте». После объявления оценок Валиевой с трибун неслись крики «Позор».

Третий этап Кубка России пройдет в Сочи с 23 по 27 октября.