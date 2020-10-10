Синицина и Кацалапов не смогли закончить прокат на Кубке России

Танцевальный дуэт Виктория Синицина — Никита Кацалапов снялся со второго этапа Кубка России по фигурному катанию.
Спортсмены не смогли закончить произвольный танец и прервали выступление из-за травмы Синициной. После ритм-танца дуэт заработал 89,52 балла и занимал предварительное первое место.
Накануне, 10 октября, воспитанница Этери Тутберидзе 14-летняя Камила Валиева заняла первое место по итогам короткой программы в женском одиночном разряде с результатом в 85,10 балла. Как передавал NEWS.ru, решение судей вызвало недовольство публики в московском «Мегаспорте». После объявления оценок Валиевой с трибун неслись крики «Позор».
Третий этап Кубка России пройдет в Сочи с 23 по 27 октября.
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