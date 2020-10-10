Зрители на втором этапе Кубка России по фигурному катанию освистали судей

https://static.news.ru/photo/452bff36-0b1b-11eb-b59a-fa163e074e61_660.jpg Камила Валиева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зрители на трибунах арены «Мегаспорт» в Москве остались недовольны судейством по итогам короткой программы в женском одиночном разряде на втором этапе Кубка России по фигурному катанию.

После того как были объявлены оценки за выступление ученицы Этери Тутберидзе Камилы Валиевой, с трибун неслись крики «Позор». 14-летняя фигуристка набрала 85,19 балла, исполнив тройной флип, двойной аксель и каскад из тройного лутца и тройного тулупа. Её результат оказался близок к мировому рекорду Алёны Косторной (85,45 балла), которая в своей короткой программе в финале Гран-при в декабре 2019 года исполнила аксель в три с половиной оборота.

Недовольство публики также вызвали оценки Станиславы Константиновой. Судьи увидели недокруты на тройном тулупе и на тройном флипе. Спортсменка стала пятой с результатом 67,10 балла. Зрители после объявления оценок отреагировали свистом и возмущённым гулом.

Как передавал NEWS.ru, Александра Трусова, ставшая третьей по итогам короткой программы, в своём прокате допустила ошибку во время исполнения тройного акселя, считающегося одним из самых сложных прыжков.