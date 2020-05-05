Ягудин осудил прессу за скандалы с Медведевой и Плющенко

https://static.news.ru/photo/bafe5608-8e5e-11ea-8d8f-fa163e074e61_660.jpg Алексей Ягудин Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин раскритиковал представителей СМИ за придуманные скандалы, которые затронули фигуристку Евгению Медведеву и сына Евгения Плющенко Александра. По его словам, журналистам только бы «негатив придумать, новость из ничего сделать».

Сначала я прочитал, что Женю Медведеву просят уехать из Японии болельщики. Наши журналисты скопировали новость из Twitter-аккаунта какой-то «хейтерши» с 89 подписчиками и сделали из этого целое событие, придумав новость на ровном месте. Из одного «твита» фанатки с котиком в чепчике, — написал Ягудин на своей странице в Instagram.

Он также отметил, что журналисты, придумывая новости, могли «хотя бы не травить и не клеветать на детей».

Не стану комментировать методы воспитания Плющенко и Рудковской, это их дело, однако делать статьи о том, что их сын психически болен, исходя из «анонимных источников» — это просто за гранью, — добавил олимпийский чемпион.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Евгений Плющенко ответил на слухи о психическом расстройстве сына. Спортсмен назвал материал журнала StarHit о том, что его Саша психически нездоров, клеветой и пообещал, что все виновные будут наказаны. По словам Плющенко, это дело — вопрос жизни его ребёнка. При этом извинения от представителей издания спортсмен не принял, потому что не верит в их правдивость.