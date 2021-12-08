Видео реакции Карлсена на грубую ошибку Непомнящего стало вирусным

Видео реакции норвежского гроссмейстера, чемпиона мира по классическим шахматам Магнуса Карлсена на ошибку российского шахматиста Яна Непомнящего в девятой партии матча за шахматную корону стало популярным в Сети. Видео на YouTube-канале Chesscom India набрало более 280 тысяч просмотров за 17 часов.

На 27-м ходу Непомнящий допустил грубую ошибку, которая ввела в замешательство даже его оппонента. После хода Непомнящего Карлсен долго рассматривал доску и несколько раз покачал головой, не веря своим глазам.

В итоге фрагмент с реакцией норвежца стал вирусным. Видео на YouTube-канале Chesscom India набрало более 280 тысяч просмотров за 17 часов.

Ранее сообщалось, что порноактриса из Санкт-Петербурга под псевдонимом MihaNika69 заявила, что готова провести ночь с российским шахматистом Яном Непомнящим, если тот сможет победить норвежца Магнуса Карлсена в матче за шахматную корону.