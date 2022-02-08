Валиева попала на первую полосу The Wall Street Journal рядом с Байденом
Михаил Потапов
Михаил Потапов
20:28, 08 февраля 2022
Камила ВалиеваФото: vk.com/club_kamila_valieva
Читайте нас в Google Новости
Российская фигуристка, олимпийская чемпиона Пекина-2022 Камила Валиева попала на первую полосу американского издания The Wall Street Journal. Там её поместили рядом с президентом США Джо Байденом и новостями про бизнес.
Российская фигуристка вошла в олимпийскую историю, исполнив четверной прыжок, — говорится в заголовке к новости.
В понедельник, 7 февраля, Валиева заняла первое место в произвольной программе командного турнира на Олимпийских играх. В итоге сборная России выиграла олимпийское золото. Также сообщалось, что восхищение фигуристкой выразил голливудский актёр Алек Болдуин.
Зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине начались 4 февраля и завершатся 20 февраля.