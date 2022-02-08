Валиева попала на первую полосу The Wall Street Journal рядом с Байденом

Фото: vk.com/club_kamila_valieva

Тарас Кияшко, тренер бойца UFC Александра Волкова, в беседе с NEWS.ru высказался о смерти основателя спортивной школы «Самбо-70» Давида Рудмана. Он назвал смерть тренера большой потерей и отметил, что учился и работал со множеством его учеников.

Я несколько раз видел его, учился с ребятами на одном курсе, когда получал первое образование. И учился вместе с ребятами из его школы «Самбо-70», и у меня много друзей оттуда...