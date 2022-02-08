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Валиева попала на первую полосу The Wall Street Journal рядом с Байденом

20:28, 08 февраля 2022
Валиева попала на первую полосу The Wall Street Journal рядом с Байденом Камила Валиева Фото: vk.com/club_kamila_valieva
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Российская фигуристка, олимпийская чемпиона Пекина-2022 Камила Валиева попала на первую полосу американского издания The Wall Street Journal. Там её поместили рядом с президентом США Джо Байденом и новостями про бизнес.

Российская фигуристка вошла в олимпийскую историю, исполнив четверной прыжок, — говорится в заголовке к новости.

В понедельник, 7 февраля, Валиева заняла первое место в произвольной программе командного турнира на Олимпийских играх. В итоге сборная России выиграла олимпийское золото. Также сообщалось, что восхищение фигуристкой выразил голливудский актёр Алек Болдуин.

Зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине начались 4 февраля и завершатся 20 февраля.

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