В Госдуме остро отреагировали на выбор композиции Чайковского на ЧМ

https://static.news.ru/photo/0e0703e8-6b97-11eb-993c-96000091f725_660.jpg Дмитрий Свищёв Фото: duma.gov.ru

Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищёв отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) утвердить музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского для награждения представителей сборной России по конькобежному спорту и шорт-треку на чемпионатах мира.

Оспаривать утверждённую музыкальную композицию в виде «Катюши» на сегодняшний день, я считаю, никто не имеет права. Не могу понять, почему Международный союз конькобежцев утвердил Чайковского. Я не против Чайковского, я за любых русских композиторов и музыкантов. Но ещё раз: никто не имеет права запретить нашей национальной команде выступать под те композиции, которые не прописаны в запрещающем акте и резолюции CAS, а там прописаны: флаг, гимн, символика — всё, — сказал Свищёв корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, «если каждая федерация будет выдвигать свой марш, гимн, вальсы и кадрили, то так мы далеко можем уйти».

Если будем слушать то, что нам говорят международные коллеги, то они нам запретят и на русском языке разговаривать, и мы будем молчать, заклеим скотчем рот. Если это давление на нас, то федерация вправе это оспорить, — добавил он.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) россияне до середины декабря 2022 года не могут выступать со своим флагом и гимном на чемпионатах мира и Олимпийских играх. В Нидерландах в феврале и марте пройдут чемпионаты мира по конькобежному спорту и шорт-треку. Там впервые, в случае если россияне займут призовые места, во время награждения прозвучит музыка Чайковского.

Ранее NEWS.ru писал, что Международный союз биатлонистов (IBU) запретил российским спортсменам публиковать на личных страницах в соцсетях гимн, герб, флаг и другие государственные символы страны во время чемпионата мира по биатлону.