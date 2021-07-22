В Госдуме оценили слова главы WADA о ситуации с допингом в РФ

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на слова главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки о том, что в России поменялась ситуация с допингом, сообщает Газета.ru.

Думаю, они же всё видят, умные люди. Возможно, теперь сами убедились в подтасовках, которые были не со стороны России, а со стороны Родченкова. У меня были надежды, что к зимним Олимпийским играм в Пекине нам даже флаг вернут. В WADA поймут, что российская сторона выполняет свои обязательства, — подчеркнула депутат.

Ранее стало известно, что Россия была наказана за поддержку допинга и эта эпопея уже закончилась. Об этом заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька в интервью изданию Rzeczpospolita. По его словам, создана дорожная карта для Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и оно вернётся в систему.