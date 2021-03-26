В Госдуме назвали глупостью идею присвоить Тутберидзе звание Героя России

https://static.news.ru/photo/fa2ef402-8ee1-11eb-b74b-96000091f725_660.jpg Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал предложение удостоить тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе звания Героя России.

Как отметил депутат, в России очень любят следовать такой схеме: «дать Героя России, проиграл — расстрелять». Однако, по его мнению, так делать нельзя, потому что это звание присуждают людям, которые ценой собственной жизни защищают страну.

Возможно, отметить каким-то образом, есть другие награды, но не Герой России. Мы должны прекратить заниматься подобными глупостями. Песню «Катюша», под которую люди умирали, защищая родину, мы предлагаем выставить в качестве гимна спортсменов. Несерьёзно, честно, — подчеркнул он.

Лебедев также отметил, что за счёт таких громких заявлений некоторые пытаются попасть на страницы СМИ, передаёт «Чемпионат».

Ранее NEWS.ru писал, что российская фигуристка Анна Щербакова, выступающая в группе Этери Тутберидзе, впервые в карьере стала чемпионкой мира по фигурному катанию в соревнованиях женщин. Спортсменка по итогам короткой и произвольной программ набрала 233,17 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева (220,46), третьей стала Александра Трусова (217,20).