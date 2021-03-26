Российские фигуристки взяли весь пьедестал чемпионата мира

https://static.news.ru/photo/a16f26a4-8e76-11eb-960c-96000091f725_660.jpg Анна Щербакова Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская фигуристка Анна Щербакова, выступающая в группе Этери Тутберидзе, впервые в карьере стала чемпионкой мира по фигурному катанию в соревнованиях женщин.

Спортсменка по итогам короткой и произвольной программ набрала 233,17 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева (220,46), третьей стала Александра Трусова (217,20).

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в шведском Стокгольме. Произвольная программа в мужских соревнованиях состоится 27 марта. Начало соревнований в 13:00 по московскому времени.

Ранее NEWS.ru писал, что российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали чемпионами мира в Стокгольме (Швеция) по фигурному катанию в ритм-танце. За своё выступление они получили 88,15 балла.