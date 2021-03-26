Синицина и Кацалапов стали чемпионами мира в ритм-танце

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали чемпионами мира в Стокгольме (Швеция) по фигурному катанию в ритм-танце. За своё выступление они получили 88,15 балла.
Пара безупречно исполнила номер под мелодию из мюзикла «Поющие под дождём».
Второе место досталось американцам Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (86,05), третье место занял ещё один американский дуэт Мэдисон Чок — Эван Бейтс (85,15).
Другая российская пара — Александра Степанова и Иван Букин — стала только пятой, допустив ошибку в прокате.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российская фигуристка Александра Трусова, тренирующаяся в группе Евгения Плющенко, заявила на произвольную программу пять четверных прыжков на чемпионате мира. На данный момент по итогу короткой программы 16-летняя спортсменка занимает 12-е место в турнирной таблице. Лидирует Анна Щербакова, работающая с Этери Тутберидзе. Тройку лучших закрывает Елизавета Туктамышева — ученица Алексея Мишина.