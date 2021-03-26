Синицина и Кацалапов стали чемпионами мира в ритм-танце

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Российская фигуристка Александра Трусова, тренирующаяся в группе Евгения Плющенко, заявила на произвольную программу пять четверных прыжков на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

16-летняя одиночница намерена исполнить четверные флип, сальхов, тулуп, лутц в каскаде с тройным сальховом и лутц в каскаде с тройным тулупом. Лидер турнирной таблицы соревнований по итогам короткой программы Анна...