Трусова заявила самое большое количество четверных прыжков на ЧМ

https://static.news.ru/photo/be104e32-8e3f-11eb-93c0-96000091f725_660.jpg Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская фигуристка Александра Трусова, тренирующаяся в группе Евгения Плющенко, заявила на произвольную программу пять четверных прыжков на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

16-летняя одиночница намерена исполнить четверные флип, сальхов, тулуп, лутц в каскаде с тройным сальховом и лутц в каскаде с тройным тулупом.

Лидер турнирной таблицы соревнований по итогам короткой программы Анна Щербакова заявила два четверных прыжка — лутц и флип.

Ещё одна россиянка, Елизавета Туктамышева, расположившаяся на третьем месте, выступит с двумя тройными акселями — один в каскаде с двойным тулупом.

Основная соперница россиянок, представительница Японии Рика Кихира попробует выполнить четверной сальхов и тройной аксель.

Ранее Туктамышева покинула лёд, не проведя тренировку перед ЧМ. Тренер Алексей Мишин, с которым работает одиночница, остался смотреть за другими участницами сегодняшних соревнований, писал NEWS.ru.