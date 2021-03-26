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Туктамышева покинула лёд, не проведя тренировку перед ЧМ

16:01, 26 марта 2021 11
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отказалась проводить последнюю тренировку перед официальным прокатом произвольной программы на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

24-летняя спортсменка готовилась к тренировочному прокату, но с началом музыки она покинула лёд. Тренер Алексей Мишин, с которым работает одиночница, остался смотреть за другими участницами сегодняшних соревнований, сообщает «Чемпионат».

На данный момент чемпионка мира 2015 года занимает третье место в турнирной таблице по итогам короткой программы. В её активе 78,86 балла. Лидирует Анна Щербакова, ученица Этери Тутберидзе.

Ранее Александра Трусова, тренирующаяся в группе Евгения Плющенко, провела заключительную тренировку перед началом проката произвольной программы на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) и допустила ошибку в исполнении четверного сальхова, писал NEWS.ru.

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