Трусова допустила серьёзную ошибку в последней тренировке перед прокатом

https://static.news.ru/photo/f0f0561e-8e29-11eb-8593-96000091f725_660.jpg Фото: sashatrusova_team/instagam.com

Российская фигуристка Александра Трусова, тренирующаяся в группе Евгения Плющенко, провела заключительную тренировку перед началом проката произвольной программы на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

Во время прогона одиночница чисто исполнила все прыжки (каскад тройной флип плюс тройной тулуп, каскад тройной лутц плюс тройной тулуп), кроме одного – четверного сальхова, сообщает Sport24.ru .

После небольшого перерыва 16-летняя спортсменка чисто исполнила двойной аксель и каскад четверной лутц — тройной тулуп, затем допустила степ-аут на четверном тулупе, после чего без ошибок исполнила каскад тройной лутц — ойлер — тройной сальхов.

В короткой программе Трусова не решилась прыгать тройной аксель, неудачно приземлилась после тройного лутца и не завершила каскад. Таким образом, она стала лишь 12-ой по итогам соревновательного дня.

На данный момент лидером турнирной таблицы является Анна Щербакова, ученица Этери Тутберидзе.

Ранее американский спортивный журналист Филипп Херш заподозрил тренера Этери Тутберидзе в злорадстве после провала короткой программы бывшей ученицы Александры Трусовой на чемпионате мира, писал NEWS.ru.