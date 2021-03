В Америке уличили Тутберидзе в «хихиканьи» над неудачей Трусовой

https://static.news.ru/photo/bbb84c76-8e1b-11eb-a7db-96000091f725_660.jpg Александра Трусова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский спортивный журналист Филипп Херш заподозрил тренера Этери Тутберидзе в злорадстве после провала короткой программы бывшей ученицы Александры Трусовой на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).

Журналист акцентировал внимание на финальном протоколе и объяснил это срывом каскада и исполнении двойного акселя вместо тройного.

Мы только что услышали хихиканье Этери Тутберидзе? — написал Херш на странице своего Instagram.

16-летняя Трусова не стала прыгать тройной аксель, а также неудачно приземлила тройной лутц и не смогла завершить каскад. В итоге Александра заняла лишь 12-е место после короткой программы. Лидером чемпионата мира является Анна Щербакова, в активе которой 81 балл.

