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В Америке уличили Тутберидзе в «хихиканьи» над неудачей Трусовой

13:00, 26 марта 2021
Александра Трусова Александра Трусова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский спортивный журналист Филипп Херш заподозрил тренера Этери Тутберидзе в злорадстве после провала короткой программы бывшей ученицы Александры Трусовой на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).

Журналист акцентировал внимание на финальном протоколе и объяснил это срывом каскада и исполнении двойного акселя вместо тройного.

Мы только что услышали хихиканье Этери Тутберидзе? — написал Херш на странице своего Instagram.

16-летняя Трусова не стала прыгать тройной аксель, а также неудачно приземлила тройной лутц и не смогла завершить каскад. В итоге Александра заняла лишь 12-е место после короткой программы. Лидером чемпионата мира является Анна Щербакова, в активе которой 81 балл.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Тамара Москвина объяснила выбор композиции Queen We are the Champions («Мы чемпионы») для пары Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, писал NEWS.ru. По её словам это было не просто нахальство, а откровенная наглость.

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