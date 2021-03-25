Москвина назвала наглостью выбор песни для Мишиной и Галлямова на ЧМ

https://static.news.ru/photo/42acd9f2-8e14-11eb-b9a1-96000091f725_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Заслуженный тренер по фигурному катанию Тамара Москвина объяснила выбор композиции Queen We are the Champions («Мы чемпионы») для пары Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

Я понимала, что это не просто нахальство, а откровенная наглость, совершенно мне не свойственная к тому же. А потом вдруг подумала: «Тамара, тебе 80 лет. Ну можно хотя бы раз в жизни позволить себе быть наглой?» Вот и взяла музыку Queen, только без слов, — цитирует Москвину RT.

По её словам, минус не произвёл должного впечатления, поэтому специалист решила «наглеть до конца» и вернуть вокал.

Мишина и Галлямов сенсационно выиграли свой дебютный чемпионат мира, обогнав последних победителей мирового первенства — пару Суй Вэньцзин/Хань Цун. Спортсмены, ехавшие на турнир в качестве третьих номеров сборной, по итогам короткой и произвольной программ набрали 227,59 балла.

Эта победа стала первой для России за последние восемь лет.

Ранее заслуженный мастер спорта и хореограф в фигурном катании Илья Авербух отреагировал на реакцию Александры Бойковой после оглашения оценок в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция), писал NEWS.ru. После выставления оценок фигуристка обратилась к своему тренеру Тамаре Москвиной с фразой: «Поздравляю, у вас есть чемпионы миры», имея в виду пару Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.