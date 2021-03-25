Москвина назвала наглостью выбор песни для Мишиной и Галлямова на ЧМ

Заслуженный тренер по фигурному катанию Тамара Москвина объяснила выбор композиции Queen We are the Champions («Мы чемпионы») для пары Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.
Я понимала, что это не просто нахальство, а откровенная наглость, совершенно мне не свойственная к тому же. А потом вдруг подумала: «Тамара, тебе 80 лет. Ну можно хотя бы раз в жизни позволить себе быть наглой?» Вот и взяла музыку Queen, только без слов, — цитирует Москвину RT.
По её словам, минус не произвёл должного впечатления, поэтому специалист решила «наглеть до конца» и вернуть вокал.
Мишина и Галлямов сенсационно выиграли свой дебютный чемпионат мира, обогнав последних победителей мирового первенства — пару Суй Вэньцзин/Хань Цун. Спортсмены, ехавшие на турнир в качестве третьих номеров сборной, по итогам короткой и произвольной программ набрали 227,59 балла.
Эта победа стала первой для России за последние восемь лет.
Ранее заслуженный мастер спорта и хореограф в фигурном катании Илья Авербух отреагировал на реакцию Александры Бойковой после оглашения оценок в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция), писал NEWS.ru. После выставления оценок фигуристка обратилась к своему тренеру Тамаре Москвиной с фразой: «Поздравляю, у вас есть чемпионы миры», имея в виду пару Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.