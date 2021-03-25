Авербух раскритиковал Бойкову после скандала на ЧМ

https://static.news.ru/photo/72c8714c-8e13-11eb-b776-96000091f725_660.jpg Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заслуженный мастер спорта и хореограф в фигурном катании Илья Авербух отреагировал на реакцию Александры Бойковой после оглашения оценок в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

После выставления оценок фигуристка обратилась к своему тренеру Тамаре Москвиной с фразой: «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира», имея в виду пару Анастасию Мишину и Александра Галлямова.

Не думаю, что здесь могут быть какие-то обиды. Все не могут стоять на пьедестале почёта. И Минчук, и Москвина вкладывают всё в каждого из участников. Но всё в руках самих спортсменов. Вопросы ребята могут задавать только сами себе, — приводит слова Авербуха « Чемпионат ».

Бойкова и Козловский тренируются у Тамары Москвиной почти всю карьеру. Мишина и Галлямов перешли к Москвиной год назад.

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов сенсационно выиграли золотые медали в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира в Стокгольме. Спортсмены, ехавшие на турнир в качестве третьих номеров сборной, по итогам короткой и произвольной программ набрали 227,59 балла. Это первая победа россиян на чемпионате мира за восемь лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в мужской дисциплине на чемпионате мира по фигурному катанию главная борьба должна была развернуться между давними соперниками — японцем Юдзуру Ханю и американцем Нэтаном Ченом, но 17-летний Юмо Кагаяма преподнёс многим сюрприз. О тёмной лошадке соревнований, невероятном перформансе Ханю и мужской надежде от сборной России рассказывается в материале NEWS.ru.