Феерия японцев и низкие баллы Коляды: как стартовал чемпионат мира у мужчин

В мужской дисциплине на чемпионате мира по фигурному катанию главная борьба должна была развернуться между давними соперниками японцем Юдзуру Ханю и американцем Нейтаном Ченом, но 17-летний Юмо Кагаяма преподнёс многим сюрприз. О тёмной лошадке соревнований, невероятном перформансе Ханю и мужской надежде от сборной России — в материале NEWS.ru.

Малой не подкачал

Долго ждать российских фигуристов на чемпионате мира не пришлось. Оба наших спортсмена Михаил Коляда и Евгений Семененко выступали в третьей разминке. Первым же на льду появился 17-летний ученик Алексея Мишина.

То обстоятельство, что вторая квота у мужчин досталась юному и малоизвестному Семененко, вызвала большой резонанс в России. Большая группа людей, в том числе многие заслуженные спортсмены, говорили о необходимости послать в Стокгольм более опытного фигуриста. Но федерация фигурного катания России, несмотря на былые прецеденты, решила отдать квоту Жене, который заслужил поездку в Швецию по спортивному принципу — он выиграл финал Кубка России.

И Женя не подкачал. Вся техническая часть была выполнена почти идеально. А это ни много ни мало: каскад четверной тулуп — тройной тулуп, четверной сальхов, за который пришлось побороться, и сольный тройной аксель. Единственный элемент, который не очень хорошо выполнил фигурист, это первое вращение — оно было отминусовано. В остальном — просто отлично. 86,86 балла — достойный дебют на чемпионате мира.

Евгений Семененко Dmitry Golubovich/Global Look Press

Мало компонентов. Мало, мало компонентов

А вот в Мишу Коляду верили. Некоторые даже робко ставили новоиспечённого ученика Алексея Мишина на пьедестал. Впрочем, о пьедестале пока ещё рано говорить. Короткая программа не получилась безукоризненной. Отчасти по вине самого Миши. У фигуриста была помарка на каскаде четверной тулуп — тройной тулуп, которую можно и нужно было избежать. Она лишила его нескольких баллов. Но ещё обиднее за вторую оценку. То ли мы, привыкшие к щедрому судейству в адрес Коляды на внутренней арене, потеряли связь с реальность, то ли компоненты Миши в Стокгольме были действительно низкими. Ни один судья не поставил «девятку» за компоненты.

Возможно, это связано с тем, что Миша попал не в самую сильную разминку. Фигуристов последней разминки обычно оценивают немного иначе. Вспомните вчерашние баллы Анны Щербаковой и Александры Трусовой. Вторая оценка фигуристок была весомее. Даже к Русской Ракете, которая завалила короткую программу, судьи были более благосклонны.

93,52 балла — неплохая оценка, но в короткой нужно было набирать больше. С такими монстрами, как Ханю и Чен, в произвольной бороться невозможно. Пока Коляда четвёртый.

Маленький, да удаленький

Японец Юмо Кагаяма ехал на чемпионат мира третьим номером от своей страны. В компании таких опытных соотечественников, как Ханю и Сёма Уно, он оставался немного в тени. Дебютант взрослого чемпионата мира, 17-летний фигурист — ну что он может показать?

Но все сомнения на счёт Кагаямы оказались напрасными. Японский фигурист более чем достойно выступил на чемпионате мира. Идеально исполненный сложный контент из трёх ультра-си вкупе с качественными хореоэлементами вылились в уверенные 100,96 балла. И невысокий рост Юмо (1.60), на который так активно обращал внимание в своём репортаже российский комментатор Александр Гришин, нисколько ему не помешал, играючи обойти и наших фигуристов, и даже Нэтана Чена. Но о нём попозже.

Приз зрительских симпатий

А вот у второго номера Японии — Сёма Уно — программа не задалась. Хотя начал он максимально здорово. Сделал шикарный четверной флип, исполнил каскад из четверного тулупа и двойного тулупа, но затем последовало очень досадное падение с тройного акселя. Не сорви Сёма последний прыжок, он мог претендовать на более высокий результат. А пока — 92,2 балла.

Но программа у Сёма просто потрясающая. Несмотря на сумасшедший темп музыкальной композиции «Великий дух», фигурист не выпадал из номера ни на секунду. И выглядело это очень здорово. Также хочется отметить короткую программу француза Кевина Эймоза, выполненную под африканские мотивы. Если бы в рамках соревнований вручали приз зрительских симпатий за лучшие номера, то эту награду разыграли между Сёмой и Кевином.

Разминка победителей

Этот сезон был очень непростым для двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю. В начале соревновательного года он объявил, что в целях безопасности не будет выступать в нынешнем сезоне и полностью изолировался у себя в стране, что очень сильно ударило на его тренировочный процесс. Находиться в Канаде, где тренирует его наставник Брайан Орсер, он никак не мог.

Но когда речь идёт о таких великих фигуристах, как Юдзуру Ханю отсутствие тренировок, неполноценный сезон и прочие трудности уходят на второй план. Сегодня в Стокгольме Ханю в очередной раз доказал свою уникальность.

Про воздушные прыжки на полкатка (а это не тройные лутцы, а элементы ультра-си), скольжения, вращения даже говорить не хочется. Потому что всё и без слов понятно. Любой элемент, который исполняет Ханю, если он находится в хорошей форме, близок к космическому уровню. Но сказать пару слов о программе всё-таки нужно. А точнее о самой постановке.

Ханю, он же любитель лирико-классических композиций, предстал в коротком номере в очень непривычном для себя образе. Динамичная композиция Робби Уильямса, модняцкая кожаная куртка, латексные брюки — такого Ханю мы ещё не видели. И это было очень круто! Судьям тоже понравилось. Высочайшие 106,98 балла как раз об этом и говорят. Безоговорочный победитель.

Затмить превосходное катание японца мог только его давний соперник американец Нейтан Чен. На последних двух чемпионатах мира подопечный Рафаэля Арутюняна утирал нос Юдзуру. Но короткая программа Чена в Стокгольме началась с неожиданного падения с квад-лутца. Впрочем, это падение нисколько не сбило фигуриста. Он собрался и добил сложнейший контент, играючи прикрепив к последнему (внимание!) четверному флипу тройной тулуп. Феномен, ну. Впрочем, лутц — не стал единственной проблемой фигуриста. За первые вращения американец получил только второй уровень. Эти ошибки вылились в итоговые 98,85 балла. Чену даже 17-летнего Кагаяма не удалось обогнать. Но это только пока.