С 23 по 25 августа в пригороде Минска Раубичах пройдёт чемпионат мира по летнему биатлону на лыжероллерах. Организаторы впервые на таком крупном старте протестируют новый вид программы, который скоро появится и в Кубке мира. Для белорусов это ещё один тест перед тем как принять этап мирового Кубка, а молодые российские сборники едут к соседям за медалями, которые будут добывать в борьбе с биатлонными звёздами восточной Европы.

Тараканьи бега или стадионный формат

Проект новой биатлонной дисциплины суперспринт существует уже лет 10 и всё это время по ней проводятся гонки в рамках чемпионата России. Международное признание он получил только в прошлом году и был успешно протестирован на Кубке IBU. Сейчас в нём впервые разыграют медали. Формат гонки очень скоротечный, но зрелищный и идеально подходит под стадионный формат с коротким кругом, а потому в перспективе эти соревнования можно будет проводить и в крупных городах, собирая десятки тысяч зрителей. Именно на это уповают сторонники этой дисциплины, считающие, что суперспринт способен заменить устаревающую классику — индивидуальную гонку.

Противники, напротив, отмечают излишнюю суетливость и контактность гонки, напоминающую тараканьи бега. В своё время так высказывались и о лыжном спринте, который стал ныне одной из самых популярных дисциплин. Если говорить кратко, то гонка состоит из двух частей. Сначала короткая квалификация с двумя огневыми рубежами, на каждом из которых надо закрыть мишени с помощью пяти основных и трёх дополнительных патронов. Затем тридцать лучших выстраиваются на стартовой поляне и проводят масс-старт с четырьмя огневыми рубежами. Если биатлонист не справился с установкой даже с восемью патронами, его дисквалифицируют. Особенность дисциплины в том, что круг у мужчин составляет всего 1200 метров, а у женщин — 800.

Koshmal Victor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Белорусы подняли упавшее знамя России

Из-за многочисленных допинговых скандалов Россия как минимум на четыре года лишилась права проводить этапы Кубка мира и другие крупные соревнования. На освободившуюся в календаре нишу тут же нашлись другие претенденты из восточной Европы. Комплекс в Раубичах в своё время считался лучшим в Советском Союзе и трижды принимал чемпионаты мира, а после реконструкции готов вернуться в международный календарь, и в марте 2022 года проведёт первый этап Кубка мира в новом олимпийском цикле.

Именно с этой целью белорусы в феврале провели чемпионат Европы, а сейчас взялись за летний чемпионат мира. Такие старты помогают набраться опыта и подойти к Кубку мира уже подготовленными. Евробиатлон минувшей зимой показал, что до идеального Рупольдинга соседям ещё далеко, но они быстро учатся на своих ошибках и уже сейчас в организации соревнований заняли бы не последнее место и среди куда более искушённых в кубковых баталиях центров.

Летний биатлон — дело добровольное

Состав сборной России по биатлону на летнем чемпионате мира боевым не назовёшь, однако в нём немало представителей основной, резервной и юниорской команд. Часть из них пробились в сборную через отборочные и контрольные старты, часть по личному желанию и благословению тренеров. Задачи победить всех и вся перед командой не стоит. Куда важнее в боевых условиях проверить текущую готовность и понять, на правильном ли пути находится команда. То же самое касается и всех остальных сборных. Однако история биатлона знает массу примеров, когда будущие звезды зимнего биатлона загорались именно на летних стартах, как, например, Кайса Мякяряйнен.

Любопытно будет взглянуть и на выступление Екатерины Глазыриной, которая после дисквалификации за допинг впервые выступит на международных стартах. Накануне Союз биатлонистов России закрыл долг спортсменки, вернув выигранные ей нечестным путём призовые. В случае успешного выступления в Раубичах Глазырина может присоединиться к сборной России на одном из последующих сборов.

Зарубежные звёзды

Красимир Анев Павел Лисицын/РИА Новости

Всего в Минск приедут команды из 27 стран. Некоторые из них выставят только молодёжные и юниорские команды, но есть и те, кто привёз испытанных на трассах Кубка мира бойцов. Понятно, что хозяева заявили на эти соревнования всех сильнейших во главе с призёром этапа Кубка мира Ириной Кривко. В отличие от прошлого межсезонья серьёзного десанта из России в этом году не предвидится, а желание Ольги Якушовой выступать за Беларусь пока не нашло встречного отклика у местной федерации. Более того российскую экс-лыжницу Инну Костюченко уже отправили восвояси.

Болгарскую команду представит её многолетний лидер Красимир Анев, который зимой выиграл здесь золото чемпионата Европы. Украина делегировала выведенного из состава сборной маститого ветерана Сергея Семёнова и большую часть женской основы во главе с олимпийскими чемпионками сёстрами Семеренко. Помимо них в столицу Беларуси приедет лучший биатлонист Латвии Андрей Расторгуев и лидеры сборной Кореи российского происхождения Анна Фролина и Тимофей Лапшин.