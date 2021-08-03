В Африке за Хабиба все болеют: босс африканского самбо об ММА, Путине и ОИ

Далил Скалли — президент Африканской конфедерации самбо. Большую половину своей жизни он занимается развитием самбо на родном континенте. И плоды, в том числе его работы, не прошли бесследно. 20 июля 2021 года Международный олимпийский комитет включил самбо в Олимпийскую семью.

Мы встретились с Далилом в Каире на чемпионате Африки и обсудили актуальные темы и проблемы из мира самбо. Начали мы, естественно, с новости номер один.

«Самбо в Париже не будет»

— 20 июля самбо наконец включили в Олимпийскую семью. Что стало определяющим фактором для принятия этого решения?

— Для меня это мечта, которая сбылась. 45 лет что я работаю в самбо, я ждал этого события. Три года назад я узнал, что Международная федерация самбо (FIAS) получила временное признание Международного олимпийского комитете (МОК). Я не мог тогда сдержать слёз. С того момента мы надеялись и верили, что настанет миг, когда FIAS станет постоянным членом МОК и самбо станет олимпийским видом спорта. Это большая заслуга Василия Шестакова и всех сотрудников FIAS.

Определяющим фактором стала усердная работа всего сообщества самбо. Все наши усилия были направлены на то, чтобы за эти три года доказать МОК, что мы готовы, что мы заслуживаем постоянного признания. Эти усилия не остались незамеченными.

С этим новым статусом я уверен, что мы можем рассчитывать на большее. В первую очередь на поддержку всех нуждающихся федераций. С этой поддержкой, а также с улучшением технического и организационного уровня в самбо мы сможем показать ещё большее в скором времени.

Встреча с членами бюро Камерунской федерации нанбудо и самбо. Международная федерация самбо/sambo.sport

— Наверняка после известия о принятии самбо в Олимпийскую семью у многих спортсменов появилась надежда уже в 2024 году отправиться в Париж на Игры. Насколько это возможно? Самбо в 2024 в Париже быть?

— Мы все сошли с ума, когда услышали эту новость. Многие даже рассчитывали поехать в Токио на Игры. В качестве демонстрационного вида спорта. Конечно же, мы все хотим попасть как можно скорее на Игры. Однако нужно быть реалистами — программа Игр 2024 года уже давно утверждена. Поэтому самбо в Париже не будет. По крайней мере это очень маловероятно. Максимум чего мы можем добиться — включить в Париж самбо как демонстрационный вид спорта. Но на реальное включение в качестве официальной дисциплины нужно смотреть дальше — на 2028 год.

— Но 2028 год — это окончательная дата?

— Пока мы живём, мы надеемся. На нашей стороне время. Мы приложим все усилия, что в США самбо было в программе. Все знают, что самбо зародилось в СССР более 80 лет назад. Сейчас, несмотря на то, что самбо уже давно не российский, а международный вид спорта, имеющий чемпионов мира из Франции, Болгарии, Венесуэлы, Камеруна, Кореи и целого ряда других стран, до сих пор воспринимается многими людьми как российское или советское единоборство.

Я не особо разбираюсь в политике, но, как мне кажется, Россия и Америка сейчас нормально ладят. Между Путином и Байденом нет сильных противоречий. Возможно, они уже что-то даже подписали вместе. Вполне допускаю, что эти два президента своими взаимоотношениями помогут включению самбо в Лос-Анджелесе.

— То есть политическая составляющая является важной в этом вопросе?

— Политическая составляющая имеет место в решении этого вопроса, но как раз в положительном ключе. Ранее между Россией и США были проблемы. Скандал с WADA, отстранение спортсменов сборной России от соревнований, лишение государственной символики. Сейчас это все равно более-менее улеглось.

— Признание самбо — большой шаг, в том числе для популяризации этого вида спорта на всех континентах. Впрочем, очевидно, что одного включения в олимпийскую семью недостаточно. Что ещё необходимо сделать, чтобы самбо стал круче, популярнее?

— После признания национальные федерации начнут получать поддержку от министерств спорта. FIAS получит необходимые права на трансляцию. Мы будет видеть самбо чаще по ТВ, в том числе по международным каналам. Это сыграют огромную роль в распространении и в промоушене самбо. К слову, о трансляциях и рекламе. Однажды Джона Рокфеллера спросили: Как вы получили всё своё огромное состояние? Он ответил: Вот есть у меня пять долларов. На один доллар покупаю журнал, а четыре вкладываю в рекламу. Поэтому скупиться на рекламу нельзя.

Конгресс Африканской конфедерации самбо (CAS) Международная федерация самбо/sambo.sport

Теперь у нас будет больше спонсоров. Олимпийский вид спорта всегда привлекает больше спонсоров. В то же время не стоит забывать и про организацию мероприятий. Чем больше качественных соревнований, демонстративных турниров мы будем проводить, тем лучше. Безусловно, образование кадров в самбо — это то, что нам нужно всегда и везде. Если национальным федерациям получится добиться включения самбо в школьную программу, в университетскую программу — это даст огромный скачок развитию движения самбо, его популяризации. Данная практика уже действует в России, Украине, Белоруссии, Сербии и ряде других стран, но она должна стать более массовой, распространиться по всему миру.

— В этом году чемпионат Африки принял Египет. Что способствовало проведению турнира в данной стране?

— У них не было большого опыта в проведении подобных больших мероприятий. Но благодаря слаженной работе команды FIAS, местного оргкомитета нам удалось провести турнир на высоком уровне. Проведение чемпионата Африки по самбо было бы невозможно без поддержки генерального партнера ФИАС компании «Роснефть» и официального партнера — банка ВТБ.

Египет — это страна с огромными ресурсами. Когда мы приехали сюда с инспекционной комиссией, сразу отметили здешние условия. В частности, нас впечатлила большая арена. Впоследствии здесь можно будет проводить международные турниры. Важно также и то, что Египет отрывает двери в арабские страны. А арабские страны для нас очень важны, так как они располагают большим количеством ресурсов и возможностей.

«Самбо — это наука, ММА — просто драка»

— Насколько тяжело самбо конкурировать с такими распиаренными видами спорта, как ММА, бразильское джиу-джитсу? Хоть в самбо есть, в том числе зрелищные дисциплины, это всё равно традиционный вид спорта. Как привлечь в самбо молодёжь, которая сейчас больше увлечена ММА, Конором и Хабибом?

— С помощью шоу и рекламы. Это поможет сделать самбо более живым. Может быть, также продвигать каких-то спортсменов, создавать им имидж, иметь в самбо своих суперзвёзд, которые могли бы привлекать публику.

— Уход в шоу не станет неким камнем преткновения для продвижения самбо по Олимпийскому пути? Всё-таки в МОК довольно традиционные ребята. Как найти баланс между шоу и традиционностью, которую так ценит Олимпийский комитет?

— Ранее действительно существовал принцип согласно которому серьёзные организации, олимпийские виды спорта не должны были смешивать спорт и бизнес. Считалось, что всё, что связано с Олимпиадой не должно быть в рамках денежных вопросов. Но со временем я стал замечать перемены. Сейчас в Олимпийские виды спорта вкладываются большие деньги. Многие виды спорта на своём уровне проводят большое количество шоу. Давайте на примерах. Раньше вообще нельзя было афишировать своих спонсоров. Сейчас это неотъемлемая часть. Куда ни посмотри, все выставляют на показ своих спонсоров. Нет ничего критичного в том, что мы будем добавлять постепенно что-то в плане шоу.

— Какое отношение в африканском сообществе самбо к Хабибу Нурмагомедову? Самбо, как известно, играло не последнюю роль в жизни бывшего чемпиона UFC.

— В Африке Хабиба очень хорошо знают, все за него болеют. Если я не ошибаюсь, то он недавно по каким-то делам приезжал в Марокко. Все ему были очень рады. Тем более что марокканцы — мусульмане. Он — мусульманин. Естественно, все его поддерживают, ценят.

Хабиб Нурмагомедов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Как воспитать своего Хабиба в самбо?

— Только прикладывая большие усилия мы можем воспитать такого чемпиона. Мы должны предоставить ему возможность для соревнований, для выступлений. Только благодаря своему опыту, результатам он может стать звездой. Безусловно, бюджет, финансовая поддержка очень важны для организации всех этих активностей. С признанием самбо олимпийским видом спорта появится популярность, я уверен в этом. Кому раньше было интересно дзюдо? Да никому! Популярность появилась с Олимпийским признанием.

— Вернёмся к Хабибу. Он начинал в самбо, но затем перешёл в ММА. И таких спортсменов, которые из традиционных видов спорта переходили в смешанные единоборства, немало. Вы готовы принять тот факт, что вы сейчас будете активно воспитывать и вкладываться в развитие чемпиона, а потом он перейдёт в ММА?

— Даже твоя жена может уйти от тебя. Так что се ля ви. Это жизнь. Я готов это принять. Даже в Марокко есть уже спортсмен, который берёт медали как в самбо, так и в ММА. Так что всё нормально.

— То есть, вы спокойно отнесётесь к тому, что подобные переходы станут постоянными, на потоке?

— Кто-то уйдёт, а кто-то всё равно останется с нами и будет выступать до мастеров, ветеранов. Это нормально. Всё зависит от ментальности. Кто-то по своей ментальности настроен на ММА и, соответственно, сколько бы он ни трудился в самбо, ни завоёвывал медалей, если он иметь в голове мысль об ММА, то рано или поздно он всё равно уйдёт. Но есть люди и другой ментальности.

Самбо — это наука, ММА — это просто драка. Это хулиганы, которым хочется подраться. Я бы сам никогда не пошёл на это, не смотрю я даже все эти ММА. Выпускают двух спортсменов в октагон, как петухов, и делают ставки, кто кого заклюёт. В Марокко официально запрещены соревнования в клетке. Стран, в которых на официальном уровне запрещены соревнования по ММА, по сей день немало. Потому что это всё как-то не по-человечески. Я за самбо. И уверен, что есть спортсмены, которые придерживаются подобной позиции.