Умер бывший глава мировой лёгкой атлетики

Бывший руководитель Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Ламин Диак умер 3 декабря в возрасте 88 лет в своём доме в Сенегале, приводит Reuters слова сына экс-чиновника.

Диак возглавлял World Athletics с 1999 по 2015 год.

В сентябре 2020-го он был признан виновным по делу о сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов и приговорён к четырём годам лишения свободы, два из которых — условно. Также он должен был выплатить штраф в размере €500 тысяч.

Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен ранее заявил, что ВФЛА добилась определённого прогресса в вопросе восстановления. Однако ещё не выполнены все обязательства, которые бы способствовали принятию федерации в World Athletics.