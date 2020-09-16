Парижский суд признал экс-главу IAAF виновным в сокрытии проб спортсменов

https://static.news.ru/photo/365a089c-f81d-11ea-8533-fa163e074e61_660.jpg Ламин Диак Фото: imago-images.de/Global Look Press

Парижский суд приговорил экс-главу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) к реальному сроку. Также он должен выплатить штраф в 500 тысяч евро.

Суд признал вину Диака в получении взяток за сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов. Приговор гласит — 4 года лишения свободы, 2 из них — условно и штраф в 500 тысяч евро.

По версии следствия, Диака получил от российской стороны $1,5 млн.

Диак был пятым президентом IAAF и возглавлял федерацию на протяжении почти 16 лет. В августе 2019 года он покинул свой пост. Кроме 82-летнего бывшего спортсмена следователи также считают причастным к инциденту его сына Папу Массату Диака.

Ранее NEWS.ru писал, что французская прокуратура просит четыре года тюрьмы для бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва по делу о коррупции и получении взяток в обмен на сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов. Кроме реального срока обвинение просит оштрафовать Балахничёва на €1,8 млн.