В World Athletics объяснили решение продлить отстранение ВФЛА

Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен прокомментировал продление отстранения ВФЛА. Он отметил, что ВФЛА добилась определённого прогресса в вопросе восстановления, однако ещё не выполнены все обязательства, которые бы способствовали принятию федерации в World Athletics, передаёт ТАСС.

ВФЛА добилась устойчивого прогресса на пути выполнения условий восстановления в World Athletics. Ключевые уже выполнены, в то время как различные показатели из плана восстановления все ещё не достигнуты, — сказал Андерсен.

Спортивный функционер добавил, что в данный момент ВФЛА отражает новую культуру, которая всячески отвергает прошлую практику использования допинга и указывает на приверженность к чистым соревнованиям.

17 ноября конгресс World Athletics проголосовал за то, чтобы продлить санкции против ВФЛА, которая была лишена членства в WA в ноябре 2015 года из-за громкого допингового скандала в российской лёгкой атлетике.

Ранее сообщалось, что легкоатлет Александр Хютте попался с наркотиками в Санкт-Петербурге. Неизвестный порошок нашли у него в кроссовке. Сам он выглядел бледным и невнятно разговаривал.