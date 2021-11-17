В World Athletics объяснили решение продлить отстранение ВФЛА
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
20:41, 17 ноября 2021
Руне АндерсенФото: Mandoga Media via imago-images.de/Global Look Press
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Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен прокомментировал продление отстранения ВФЛА. Он отметил, что ВФЛА добилась определённого прогресса в вопросе восстановления, однако ещё не выполнены все обязательства, которые бы способствовали принятию федерации в World Athletics, передаёт ТАСС.
ВФЛА добилась устойчивого прогресса на пути выполнения условий восстановления в World Athletics. Ключевые уже выполнены, в то время как различные показатели из плана восстановления все ещё не достигнуты, — сказал Андерсен.
Спортивный функционер добавил, что в данный момент ВФЛА отражает новую культуру, которая всячески отвергает прошлую практику использования допинга и указывает на приверженность к чистым соревнованиям.
17 ноября конгресс World Athletics проголосовал за то, чтобы продлить санкции против ВФЛА, которая была лишена членства в WA в ноябре 2015 года из-за громкого допингового скандала в российской лёгкой атлетике.
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