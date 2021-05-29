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Тяжелоатлетка назвала плохой шуткой участие в Олимпиаде трансгендера

08:55, 31 мая 2021
Анна Ванбеллинген Анна Ванбеллинген Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Бельгийская тяжелоатлетка Анна Ванбеллинген высказалась по поводу участия в женских соревнованиях на Олимпийских играх в Токио спортсмена-трансгендера из Новой Зеландии Лорел Хаббард. Она назвала произошедшее плохой шуткой. Её слова проводит Insidethegames.

Все, кто занимался тяжёлой атлетикой на высоком уровне, знает, сколько зависит от костей спортсмена. Эта конкретная ситуация нечестна по отношению к женщинам-атлетам. Также вопрос в том, что до 35 лет гормональная система мужчины также давала Хаббард преимущество в сравнении с женщинами. Для спортсменок вся эта история — плохая шутка, — рассказала Ванбеллинген.

В то же время спортсменка заметила, что объективная дискуссия по этому вопросу невозможна, так как будет упираться в идеологические вопросы, такие как контекст дискриминации трансгендеров.

Как сообщалось ранее, депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал новость о том, что на Олимпийские игры впервые пробилась женщина-трансгендер. Ею стала тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорел Хаббард.

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