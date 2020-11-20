Тутберидзе убила интригу: в Гран-при определился временный лидер

В «Мегаспорте» стартовал этап Гран-при России по фигурному катанию. Несмотря на то что один из лидеров в женской дисциплине Анна Щербакова за несколько часов до начала соревнований снялась с турнира, в короткой программе у женщин развернулась борьба. Как у фигуристок прошёл первый соревновательный день, рассказывает NEWS.ru.

К сожалению, главная интрига не только женских соревнований, но и всего этапа Гран-при России канула в Лету после известия о том, что Анна Щербакова не выступит в московской серии Гран-при. Лидер группы Этери Тутберидзе, если верить источникам СМИ, была вынуждена отказаться от выступлений из-за пневмонии. Конечно, без Щербаковой в произвольной программе некому будет противостоять Трусовой, в арсенале которой несколько четверных прыжков (Анна тоже владеет четверными). Впрочем, не будем забегать вперёд — произвольной нужно ещё дождаться. В короткой же программе, где у фигуристок нет возможности разбрасываться четверными, произошло несколько интересных событий.

Этап Гран-при России стал вторым соревнованием в этом сезоне для действующей чемпионки Европы Алёны Косторной. Хоть фигуристка заняла итоговое второе место в Казани на Кубке страны, две недели назад она смотрелась не очень уверенно и осторожно. В Москве же зрители «Мегаспорта» увидели более качественное катание спортсменки. Конечно, возвращения блудного тройного акселя не случилось, но техническая часть программы, подача номера — всё было на более высоком уровне.

Алёна Косторная Сергей Бобылев/ТАСС

Все прыжковые элементы — двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип — тройной тулуп — были выполнены чисто. Комментаторы Гран-при Алексей Ягудин и Татьяна Тарасова отметили, что по сравнению с предыдущим стартом прыжки фигуристки поднялись. Однако прогресс заметен не только в технической части. На этот раз она выдала более эмоциональный и одновременно драйвовый (во второй части) прокат. В принципе, изначально было понятно, что короткая программа подходит Косторной, фигуристка в ней смотрится очень гармонично, однако всё равно ранее ощущалась некая зажатость. В «Мегаспорте» такого не было. Вращения, дорожка — всё было исполнено прекрасно. Как итог — 78,84 балла и промежуточное первое место после короткой программы. Вряд ли чемпионке Европы удастся сохранить преимущество после произвольной программы. И дело здесь не столько в ещё достаточно сыром произвольном номере фигуристки, сколько в факторе присутствия Трусовой. Но об этом позже.

На второй строчке расположилась (барабанная дробь) Елизавета Туктамышева. NEWS.ru предполагал, что чемпионке мира 2015 года удастся зацепиться за пьедестал, но в отсутствие Щербаковой эту задачу выполнить оказалось куда проще.

Елизавета, в отличие от Косторной, от своего фирменного прыжка не отказывалась. В «Мегаспорте» фигуристка в очередной раз за сезон пошла на тройной аксель — и не прогадала. Летящий, лёгкий, воздушный триксель Туктамышевой судьи оценили на высокие плюсы. Казалось бы, самый сложный элемент позади, добивай оставшиеся прыжки и принимай овации зала. Но на деле всё вышло иначе. Уже на последующих прыжках Лиза допустила ошибки. Досадные ошибки! На тройном флипе случился степ-аут, а к тройному лутцу удалось прикрепить только двойной тулуп (должен был быть тройной). Конечно, непрыжковые элементы у подопечной Алексея Мишина на этот раз выдались лучше, чем в Сочи, но нелепые ошибки в технической части смазали абсолютно всё впечатление. 74,70 балла получила Туктамышева за короткую программу. Вот как прокомментировала её выступление заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Очень хорошая программа. Я думала, что она поборется, но она не поборолась. Зашла на флип по-быстрому. Это не её темп. Но аксель был исполнен абсолютно гениально. Зашёл — вышел. Без напряжения. После такого старта всё должно было идти как по маслу, но не поборолась, — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

За несколько дней до начала Гран-при по фигурному катанию стал известен контент фигуристок на предстоящих соревнованиях. На удивление, в заявке Александры Трусовой не числился тройной аксель — прыжок, над которым она активно работает в этом сезоне и использовала его в короткой программе на двух этапах Кубка России. «Какая Косторная её укусила?» — наверняка подумали многие, кто увидел заявку. Учитывая характер Трусовой, которая любит впихнуть в программы максимальное количество прыжков ультра-си, такое поведение показалось странным.

Но благо долго ломать голову над этим не пришлось. Смелая фигуристка всё-таки сохранила тройной аксель в короткой программе. Правда, третья попытка трикселя выдалась наиболее неудачной из всех. У неё широко пошла правая «рука», что привело к срыву элемента — судьи зафиксировали недокрут. Видимо, не лучшим образом подействовал «королевский» номер Плющенко.

Впрочем, на этом неудачи Трусовой закончились. Она чисто исполнила тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного тулупа. Что касается непрыжковой части, то Трусова, как и на этапе в Казани, сумела исполнить на четвёртом уровне дорожку шагов и вращения. Это очень хороший результат. «Русская ракета» от старта к старту прогрессирует в тех частях программы, которые западали у неё в прошлых сезонах, что не может не радовать. Почти уверенный прокат под чувственную композицию Appassionata от Secret Garden принёс Александре 70,81 балла. Предварительно это третья строчка. Правда, с тем набором четверных, что есть у Трусовой, третья строчка — совсем не проблема.

Александра Трусова Александр Вильф/РИА Новости

Да, на 99,9% результат в произвольной программе предопределён (только если Трусова не сорвёт все четверные прыжки). Однако это не повод отказываться от просмотра второго соревновательного дня. Мини-интриг будет тоже достаточно. Исполнит ли Саша четверной риттбергер (окончательно она освоила данный прыжок в этом сезоне), сможет ли Туктамышева прыгнуть чисто два акселя в произвольном номере, выдаст ли очередной мощный спич Косторная — всё это мы узнаем уже завтра, 21 ноября.