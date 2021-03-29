Трусову не вызвали в сборную на командный чемпионат мира

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Бразильский бобслеист Одирлей Пессони, участник Олимпийских игр — 2014 в Сочи и Олимпиады-2018 в Пхёнчхане, разбился в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщает GCN.net.br.

38-летний спортсмен ехал на мотоцикле и врезался в автомобиль на неасфальтированной трассе рядом с Рио-де-Жанейро. Столкновение случилось на повороте, автомобиль двигался в противоположном направлении. В результате столкновения Пессони получил множественные...