Александру Трусову не вызвали в сборную на командный чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдёт в Осаке с 15 по 18 апреля. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Состав российской команды сформирован по спортивному принципу по итогам чемпионата мира по фигурному катанию, завершившегося в Стокгольме, — отмечается в сообщении.
Состав сборной России на командный чемпионат мира — 2021:
Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева.
Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко.
Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов.
Танцы: Виктория Синицина — Никита Кацалапов.
На прошедшем чемпионате мира в Стокгольме Трусова заняла третье место. Она объяснила провал на ЧМ лёгкостью программы, писал NEWS.ru.
Ранее в понедельник двукратный олимпийский чемпион в одиночном катании и тренер Евгений Плющенко заблокировал бывшего коллегу Алексея Ягудина в Instagram.