Трусова объяснила провал на ЧМ лёгкостью программы

https://static.news.ru/photo/0834eba4-8f9d-11eb-a3c0-96000091f725_660.jpg Александра Трусова Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала своё провальное выступление в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме. Как рассказала спортсменка, причиной её неудач стала лёгкая программа без сложных элементов. Из-за этого ей было сложно настроиться на прокат, и в результате появились ошибки.

С самого детства усвоила: если тренеры облегчают мне задачу, я сразу начинаю ошибаться. Так было и в десять лет, и позже, — цитирует фигуристку RT.

Как сообщалось, на каскаде из тройных лутца и тулупа россиянка допустила ошибку: степ-аут на лутце, коснулась рукой льда, еле устояв на ногах и оставшись без каскада. За короткую программу Александра Трусова получила 64,82 балла и расположилась на 12-м месте.

После этого спортсменка заявила самую сложную произвольную программу в истории женского фигурного катания с пятью четверными прыжками. В прокате она приземлила три четверных прыжка и получила за него 152,38 балла, благодаря чему смогла занять на турнире итоговое третье место.

Ранее Александра Трусова заявила, что недовольна своими прокатами на чемпионате мира в Стокгольме, однако рада третьему месту. По её словам, она желает «делать свои программы чисто». Спортсменка, которая уступила более высокие места на пьедестале своим соотечественницам Анне Щербаковой и Елизавете Туктамышевой, также заявила, что не откажется от выполнения четверных прыжков, сообщал NEWS.ru.