Плющенко заблокировал Ягудина из-за опубликованного видео в Instagram

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Двукратный олимпийский чемпион в одиночном фигурном катании и тренер Евгений Плющенко заблокировал бывшего коллегу Алексея Ягудина в Instagram. Ранее фигуристы тренировались в одной группе у Алексея Мишина.

Причиной данного решения стало видео, опубликованное Ягудиным у себя на странице. На нём тренеры Этери Тутберидзе и Евгений Плющенко поправляют причёски.

Когда слова не нужны, — написал Ягудин под постом в Instagram.

Под публикацией сразу началось активное обсуждение, в ходе которого одна из подписчиц отметила: «Алексей, сейчас опять Плющенко придёт к вам на страничку умничать». Именно Ягудин и признался, что тренер Александры Трусовой, ставшей на чемпионате мира в Стокгольме третьей, заблокировал профиль: «Не придёт, если только не разблокирует меня».

Сборная России по окончании международного первенства добыла необходимые квоты на Олимпийские игры и уверенно выиграла медальный зачёт. В активе фигуристов три золота, одно серебро и две бронзы.