Трусова — о победе на КР: «Пока мне не удаётся кататься чисто каждый старт»

https://static.news.ru/photo/3c055ab6-0c6e-11eb-b84c-fa163e074e61_660.jpg Александра Трусова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Второй этап Кубка России по фигурному катанию завершился победой Александры Трусовой по итогам двух программ. Спортсменка призналась, что, хотя она довольна своим выступлением, кататься чисто у неё пока не получается.

Трусова подчеркнула, что, несмотря на её большой опыт, волнение на соревнованиях все равно присутствует. Она отметила, что ей необходимо больше работать над четверными прыжками, над катанием и вращением. Впрочем, даже несмотря на некоторые ошибки, она надеется, что скоро будет выступать без помарок.

Я, как всегда, хочу каждый старт кататься чисто — пока мне это не удаётся, но надеюсь, что скоро я всегда буду кататься чисто, — сказала Трусова в эфире Первого канала.

Лидером после короткой программы была Камила Валиева, однако в произвольной программе Трусова вышла вперёд благодаря удачному исполнению двух четверных тулупов, один из них — в каскаде с тройным. Даже падение при приземлении с четверного лутца не помешало Александре занять итоговое первое место, набрав 240,59 балла. Валиева стала второй (233,70), замкнула тройку Дарья Усачёва (233,20).

Ранее NEWS.ru сообщал, что накануне, 11 октября, танцевальный дуэт Виктория Синицина — Никита Кацалапов был вынужден сняться с соревнований. Пара не смогла закончить произвольный танец из-за травмы Синициной, при этом они занимали промежуточное первое место после ритм-танца. Выиграл в итоге дуэт Аннабель Морозова — Андрей Багин.