Три баскетболиста ЦСКА изолированы от команды из-за подозрения на COVID-19

https://static.news.ru/photo/7d4f3d32-05a9-11eb-b76d-fa163e074e61_660.jpg Фото: cskabasket.com

У баскетболистов московского ЦСКА Яниса Стрелниекса, Николы Милутинова, а также Семёна Антонова подозревают коронавирусную инфекцию. Три теста дали условно-положительный результат, сообщает пресс-служба команды.

Пробы игроков отдали на дополнительное исследование и проверку в НИИ эпидемиологии. В настоящее время спортсмены изолированы от команды.

В составе ЦСКА-2 (молодёжная команда) подозрение на коронавирус диагностировано у семи игроков. Команда не будет принимать участие в матче 1/16 финала Кубка России.

Наш клуб в ближайшее время не будет использовать в тренировках и матчах ребят из молодежного проекта, поскольку «молодёжка» является контактной группой для большего количества заболевших, и вызовы оттуда в «основу» увеличивают риск распространения инфекции, — сообщили в пресс-службе клуба.

Все три команды тренируются изолированно друг от друга. В пресс-службе также отметили, что случаи заражения СOVID-19 зафиксированы среди работников клуба.

NEWS.ru писал, что главный тренер БК «Барселона» Шарунас Ясикявичюс вместе со своим помощником заразился коронавирусом. 1 октября его команда принимала ЦСКА. Встреча завершилось со счётом 76:66 в пользу каталонского клуба.