https://static.news.ru/photo/e1612600-4407-11ea-a9ec-fa163e074e61_660.jpg Янис Стрелниекс Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Защитник баскетбольного клуба ЦСКА Янис Стрелниекс рассказал, когда стоит ждать его возвращения на паркет после травмы.

Немного терпения, я скоро вернусь. После последней тренировки перед игрой с «Химками» я почувствовал боль в задней поверхности бедра, мы решили немного замедлить процесс возвращения, не форсировать восстановление, потому что эта мышца раньше была травмирована и есть возможность выбыть до конца сезона, — сказал Стрелниекс в интервью CSKAbasket Show .

Кроме того, 30-летний латышский спортсмен объяснил, как «армейцам» удалось реабилитироваться после поражения «Химкам» в рамках Единой лиги ВТБ 6 января (96:80).

Мы проделали отличную работу в защите особенно в третьей четверти. «Химки» — это отличная атакующая команда, но мы контролировали темп игры, у соперника многое не получилось. Это совершенно был другой матч от того, который мы проиграли. Тогда, наоборот, они летали и забивали. Но в этой встрече мы были готовы к такому, поэтому и получилась другая игра, — заключил он.

В матче 22-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги московские «армейцы» в гостях, на «Арене Мытищи» уверенно переиграли подмосковные «Химки» — 78:69 (23:19, 17:13, 19:6, 19:31).

ЦСКА третьего января в Калининграде в овертайме уступил греческому «Панатинаикосу» в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги со счётом 102:106. Стрелниекс не доиграл матч из-за повреждения задней поверхности бедра.

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